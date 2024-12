Lanazione.it - Amiata: neve abbondante ma impianti di risalita chiusi, rischio per la stagione sciistica

Una ventina di centimetri in vetta, poco più della metà al secondo rifugio, sull’è arrivata la. Insieme ai candidi fiocchi torna di attualità la quasi certezza che anche per questasul versante senese della montagna non si scierà. Poco importa se il campo scuola della vetta, punto più alto della montagna, nella pista del "Crocicchio" -dove si sono svolte gare di livello internazionale, in quella del "Canalone" ci sarà una copiosa coltre nevosa. Glidirischiano di non avere i permessi -ad oggi non rilasciati- per aprire. Le piste non hanno il fondo, c’è erbaccia, intralci reti di protezione cadute. Senza seggiovia, senza ski-lift, senza la battitura delle piste non si potrà sciare. E pensare che nel 1962 in quest’area prese il via l’attività turistica invernale.