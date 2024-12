Inter-news.it - Adani: «Inter ha una certa rosa, ma vedo una rivale ancora più grande!»

Leleha elogiato la profondità delladell’, al contempo sottolineando come vi sia una squadra superiore a quella nerazzurra.IL RAGIONAMENTO – Lelevenuto alla Domenica Sportiva sulla corsa scudetto in Serie A, associando a un elogio nei confronti dell’un giudizio sulla nuova Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’ex calciatore italiano si è così pronunciato sul punto: «L’ha unae una consapevolezza rispetto alle altre squadre di Serie A, ma penso che l’Atalanta sia ora la piùdi tutte. 4-5 anni fa si poteva parlare di un ‘miracolo’, mentre ora che sia unasquadra è uno stato delle cose».all’inseguimento del Napoli e dell’Atalanta: una realtà che si sta affermandoLO SCENARIO – L’occupa momentaneamente la terza posizione in classifica nella Serie A 2024-2025, trovandosi a tre punti dall’Atalanta e a una lunghezza dal Napoli.