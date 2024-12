Agi.it - 2024 l'anno più caldo mai registrato

AGI - L'in corso sarà "con certezza" il piùmaie il primo al di sopra di una soglia critica per proteggere il pianeta da un pericoloso surriscaldamento, ha dichiarato l'osservatorio climatico europeo. Il nuovo parametro di riferimento affermato dal Copernicus Climate Change Service chiude unin cui i Paesi ricchi e poveri sono stati colpiti da disastri che gli scienziati hcollegato al ruolo dell'umanità nel rapido riscaldamento della Terra. Copernicus ha dichiarato che un periodo distraordinario ha spinto le temperature medie globali cosi' in alto tra gennaio e novembre che quest'è sicuro di eclissare il 2023 come il piùfinora. "A questo punto, è praticamente certo che il 2024 sarà l'piùmai", ha dichiarato l'agenzia dell'UE nel suo bollettino mensile.