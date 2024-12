Fanpage.it - Valentina Vignali torna con il suo ex storico Fabio Stefanini, il racconto: “Non ci siamo visti per 11 anni”

In un video virale sui social,ha raccontato come si è rimessa insieme al suo ex. I due si erano lasciati nel 2013 e da quel momento non avevano mai più avuto alcun tipo di contatto. "La vita ci ha separato in un momento in cui forse era giusto e ciritrovati quando eravamo giusti l'uno per l’altra. Alla fine il cerchio si chiude" ha spiegato la campionessa di basket.