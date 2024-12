Lanazione.it - Sotto l’Albero, la truffa. Il raggiro corre sul telefono

Leggi su Lanazione.it

Il messaggio arriva nel pomeriggio sul cellulare da un numero di, indica il nome della banca, la mia, e recita "rilevati login non conformi in APP, compili il form per evitare blocchi alle utenze"; di seguito fornisce un indirizzo email sul quale cliccare. Sembra tutto perfetto, ma in realtà la mia banca spiega che si tratta di unae che se avessi cliccato su quell’indirizzo indicato in modo insospettabile e avessi fornito i dati personali del mio contonte il gioco era presto fatto. Itori avrebbero acquistato i regali di Natale a mie spese prelevando il denaro dal contonte. Anche in questo periodo di festività natalizie itori non sono più buoni e ilpurtroppo è dietro l’angolo e si presenta in modo sempre più sofisticato e apparentemente insospettabile.