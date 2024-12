Lanazione.it - “Smartphone, quanti rischi“. L’esperta mette in guardia soprattutto i giovanissimi

Lucca, 8 dicembre 2024 – Disturbi nell’apprendimento, perdita di sonno per gli effetti negativi della cosiddetta luce blu sul ritmo circadiano che può causare l’insorgenza di malattie cardiovascolari e disfunzioni metaboliche, difficoltà nella concentrazione e basso rendimento scolastico, disturbi alimentari, minore resistenza atletica: ecco alcuni deiche si corrono abusando dei dispositivi elettronici. Rosaria Sommariva, medico dentista, esperta in disturbi respiratori in sonno e presidente dell’associazione “Riaccendi il Sorriso” si impegna da anni a promuovere un utilizzo corretto e consapevole dei dispositivi digitali tra i giovani. Barachini ai genitori: Parental control per minori sicuri sul web Quali danni provoca un uso eccessivo dei dispositivi? “Oltre alla postura scorretta, vi sono effetti sull’umore, ansia, depressione e problematiche di carattere sociale e di rapporti con i coetanei.