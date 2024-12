Sconfitte consecutive per Amorim mentre la vittoria record del Forest è memorabile

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-07 21:30:43 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Rubenha subito la sua seconda sconfitta consecutiva da allenatore del Manchester United, e la prima all’Old Trafford, quando il Nottinghamha vinto 3-2 in un thriller all’Old Trafford.La squadra diha subito gol all’inizio di entrambi i tempi per aggravare la sconfitta infrasettimanale contro l’Arsenal,Nikola Milenkovic, Morgan Gibbs-White e Chris Wood hanno segnato per gli ospiti ottenendo la primasul campo dello United da tre decenni.Rasmus Hojlund e Bruno Fernandes hanno trovato la rete per i padroni di casa nel giorno in cui i Red Devils hanno reso omaggio alla loro amata e storica receptionist, Kath Phipps, morta questa settimana all’età di 85 anni.Per ilsi trattava della seconda trasferta a Manchester in quattro giorni dopo la sconfitta per 3-0 contro il Manchester City di mercoledì.