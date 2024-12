Quotidiano.net - Romania, il veleno di Putin: “Diritto e libera stampa sono l’unico antidoto”

Roma, 7 dicembre 2024 – Seattacca l’Europa con le armi subdole di una guerra non dichiarata, l’Europa può e deve difendersi. Alle ingerenze che truccano il gioco democratico, come sarebbe avvenuto in, si poscontrapporre gli strumenti di sempre. I pilastri che reggono le istituzioni occidentali: stato di. La pensa così Daniele Gallo, docente ordinario didell’Ue alla Luiss. Professor Gallo, in che modo la decisione della Corte costituzionale di annullare il voto per le presidenziali può influire sulla stabilità istituzionale di un Paese come la? “Il rischio c’è quando si può verificare un contrasto tra poteri costituzionali. Ma sulla stabilità istituzionale incidono di più le ingerenze russe, che sarebbero certe stando a fonti di intelligence romene.