Bergamonews.it - Pattinaggio sul ghiaccio, Noemi Maria Tali e Noah Lafornara di IceLab trionfano nella danza junior

Il nuovo che avanza: non solo i capisaldi degli atleti top della società Bergamasca, ma anche il suo vivaio si è messo in mostro in campo mondiale alla finale del Grand Prix 2024 che si è svolta a Grenoble, sede dell’edizione olimpica del 1968., il duo formato daha nettamente dominato la manifestazione che vedeva gareggiare i migliori sei al mondo della specialità, vincendo entrambi i segmenti di gara con un punteggio totale di 169,98. Gli atleti, seguiti da Walter Rizzo e dalla moglie Brunilde Bianchi, hanno eseguito tutti gli elementi con velocità e scorrevolezza e nonostante il poco tempo di sodalizio insieme hanno mostrato già un’armonia ed una simbiosi da grandi campioni che fa ben sperare per un loro roseo futuro. La vittoria ritorna in Ia dopo 27 anni dall’edizione vinta da Faiella – Milo.