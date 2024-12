Gamberorosso.it - Pangiallo contro panpepato: la sfida dei dolci natalizi tra Lazio e Umbria

È una vera e propria battaglia dolce quella che oppone ile il. Tra panettone e pandoro, che sembrano irraggiungibili protagonisti della scena delle festività, si insidiano nell’atmosferaa del centro Italia altri duelocali: da un lato, il, tondo e dorato come il sole che annuncia la fine dell’inverno, rappresentante del mondo rustico e solare dei contadini romani. Dall’altro, il, ricco di spezie e frutta secca, porta con sé l’atmosfera colta e sontuosa dei prelati umbri. Nonostante le radici geografiche e le storie differenti, questi duesi somigliano per l’uso di ingredienti simili, come il miele e la frutta secca. Ma si vocifera che, con l’arrivo dell’8 dicembre, giorno storico di preparazione di questi, nei forni e nelle case tranascano aspre polemiche su quale sia il mix di ingredienti migliore.