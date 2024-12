Ilgiorno.it - Noi non abbandoniamo i più fragili, le istituzioni però ci lasciano soli

Leggi su Ilgiorno.it

Severini Melograni Carissima , sono una nipote, mi chiamo Valentina e sono “innamorata “ di mia nonna Elena. Purtroppo ha l’Alzheimer (per questo vive con noi da più di due anni) e mia madre ha dovuto lasciare il lavoro per accudirla. È diventata come una bambina capricciosa ma ci ama e noi la amiamo: la nostra famiglia non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di metterla in una Rsa. Sappiamo che senza di noi lei soffrirebbe troppo. Mi chiedoperché mia madre non ha sostegno da parte dellee tutto è sulle sue spalle. Io faccio quello che posso ma vado a scuola e più di una mano nelle faccende non riesco a dare. Un bacione Ciao Valentina, ti chiami come il mio primo figlio e ti rispondo tanto volentieri: la nostra trasmissione Oancheno, su rai 3 ogni domenica (proprio come questa rubrica) in onda alle 10 circa, si occupa da sempre dei caregiver (i familiari assistenti) che noi amiamo chiamare Curacari.