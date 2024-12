Lanazione.it - Nascita in ambulanza tra Assisi e Perugia: neonata prematura partorita d'emergenza

Leggi su Lanazione.it

– E’ nata in, lungo il tragitto fra, all’altezza della rotatoria di Centova, a poche centinaia di metri del Santa Maria della Misericordia dove la mamma pensava di arrivare in tempo per partorire. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di ieri. Invece la situazione è precipitata e alla fine la piccola è nata a bordo del veicolo di soccorso. La piccina – da quanto è emerso -, nata di 7 mesi, è stata poi trasportata nel reparto specializzato dell’ospedale regionale e assicurata alle cure dei medici. La mamma, di nazionalità moldava, residente a, si trovava nel pomeriggio di ieri nella zona di Rivotorto. A un tratto ha cominciato ad avvertire segnali che l’hanno preoccupata. E’ stata allertata l’del 118 dell’ospedale diche, vista la situazione, ha deciso il trasporto immediato al Santa Maria della Misericordia.