Terzotemponapoli.com - Napoli-Lazio, ‘riecco’ gli uomini di Conte che conosciamo

ildiche: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Tutta la pressione sul. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, con la scelta precisa fatta da Antonio, e le vittorie di Inter ed Atalanta negli anticipi, la squadra partenopea è chiamata a vincere contro laal Maradona (si dovrebbe solo sfiorare il sold-out questa volta) per archiviare le polemiche scaturite dagli 11 cambi di formazione all’Olimpico e soprattutto riportarsi in vetta alla classifica.Milano e Bergamo chiamano, ilrisponderà?. Ildeve rispondere ai nerazzurri, saliti a -1 con una gara in meno, all’Atalanta che per ora ha messo la freccia e s’è piazzata in testa confermando di essere in un momento straordinario, ed ha anche la possibilità di allungare ulteriormente sulla Juventus fermata ieri dal Bologna.