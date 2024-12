Ilrestodelcarlino.it - Macagi Cingoli sfiora l'impresa contro Cassano Magnago: 26-28 in una partita combattuta

hato l'la capolista, perdendo di misura 26-28 in unadi pallamanofino all'ultimo minuto. Laè stata caratterizzata da una costante rapidità risolutiva da parte del, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni nonostante alcuni errori di mira. Laha mostrato grande determinazione, ma alla fine ha prevalso chi ha commesso meno errori. Un momento chiave è stato il rigore parato a Makhlouf a soli 2 minuti dall'inizio, quando laera in vantaggio 1-0. Questo episodio ha sottolineato il valore dei portieri avversarila squadra di Palazzi. Per i primi 12 minuti, laè stata equilibrata (5-6), ma al 17' ilha preso il largo, portandosi a +5 (5-10) e mantenendo il vantaggio fino al riposo (10-13).