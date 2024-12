Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 73-82, Serie A basket in DIRETTA: reazione d’orgoglio degli ospiti che tornano alla vittoria

20.25tornerà in campo venerdì per la sfida in Eurolega contro il Barcellona, mentresarà impegnata giovedì contro il Baskonia. Entrambe le italiane giocheranno in trasferta in questa settimana.20.23 Il miglior marcatore per l'è stato Nikola Mirotic con 21 punti e 7 rimbalzi. In doppia cifra anche Brooks e LeDay con 10 punti ciascuno.20.21 Il migliore in campo è stato Tornike Shengelia, autore di 19 punti, 2 assist e 3 rimbalzi. Il georgiano ha trascinato lanell'ultimo quarto segnando 8 punti consecutivi che hanno distanziato nuovamenteriportandola da -5 a -13.20.19 Perè la seconda sconfitta consecutiva in casa in regular season. L'ora occupa la sesta posizione provvisoria con 6 vittorie e 4 sconfitte.