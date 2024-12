Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: caos tempo per entrambi, sarà lotta drammatica fino alla 40a!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:26 22. Cc2, i motori indicavano De2 come mossa migliore, ma sel’avesse fatta all’indiano avrebbero dovuto instre un metal detector sul posto.13:25NON ARROCCA. E gioca 21. Td7, prendendosi un rischio seriamente grande! Ma non è assolutamente certo chetrovi il piano giusto.13:24 La prima cosa chedeve fare è arroccare. Qualunque altra lascia atanta, troppa iniziativa.Anish Giri: “I think White has a freeroll here — White is just better for free!” #pic.twitter.com/O2MZCmsbsq— chess24 (@chess24com) December 8,13:23 Arrocco corto o altro per? 17 minuti per lui contro i 20’02” diin questo che si è trasformato in un vero e proprio confronto semilampo.