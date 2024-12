Oasport.it - LIVE Atletica, Europei cross 2024 in DIRETTA: Italia strepitosa nella staffetta mista. Maggi fa sognare l’Under 23, attesa per Battocletti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Dopo tre giri Barnicoat è in testa davanti a. Il gruppo di testa è formato da 5 atleti.11.12 Sul tratto sabbioso Barnicoat si porta in testa a dettare l’andatura.11.12 L’azione dell’azzurro ha messo in fila indiana il gruppo.11.11 Ai 4119 metriè in testa con 1 secondo di vantaggio su Barnicoat, Griggs e Stone.11.09 È proprioa rompere gli indugi e ad aumentare l’andatura. L’azzurro mette in fila indiana il gruppo all’inizio del terzo giro.11.09 Dopo due giri in testa c’è il francese Radja seguito da.11.08 I primi 58 atleti sono racchiusi in 12 secondi. Gruppo ancora compatto.11.07 Ai 2609 metri in testa c’è il britannico Stone. Terza posizione perche è transitato con lo stesso tempo.11.06è salito ora in terza posizione.