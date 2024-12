Cultweb.it - Le scarpette rosse di Dorothy ne Il mago di Oz vendute all’asta a una cifra record: furono rubate anni fa

Leindossate da Judy Garland ne Ildi Oz sono stateper ladi 28 milioni di dollari, ben oltre le stime iniziali. Questo paio di scarpe, uno dei quattro esistenti, ha un passato avventuroso. Rubato nel 2005, è stato recuperato solo nel 2018 grazie a un’operazione dell’FBI.Uno dei quattro paia di leggendariedi, rese celebri dal film Ildi Oz del 1939 sono state battuteieri per ladi 28 milioni di dollari, da Heritage Auctions a Dallas, che aveva stimato un valore pre-vendita di 3 milioni di dollari. Con le commissioni, il prezzo finale è salito a 32,5 milioni, consolidando il loro status come il pezzo di memorabilia cinematografica più prezioso mai venduto.Queste, come detto uno dei quattro paia originali indossati da Judy Garland nel film, sono considerate il “Sacro Graal” dei cimeli hollywoodiani.