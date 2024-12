Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Freeman l’ultimo ad arrendersi. Fantinelli ci prova sempre

Giordano 4,5 (in 9’ 1/2 da due, 0/1 da tre, una persa, una recuperata, 2 assist). Per dar fiato al capitano serve ben altro, specie se l’asticella difensiva di coach Caja richiede la perfezione. Asta che non viene saltata. Aradori 5 (in 10’ 0/1 da due, 0/3 da tre). Costretto a entrare nella mischia non può fare più di una semplice sgambata. Che poteva certo avere un po’ di fortuna in più. Gabriel 5 (in 34’ 3/9 da due, 3/9 da tre, 4 rimbalzi, 2 recuperate, un assist). Costeggia la partita troppo a lungo nonostante un inizio che sembra fare primavera nell’asse con. Poi si riaffaccia il giocatore di quattro partite fa, con qualche forzatura di troppo Battistini 4 (in 11’ 1/2 da due, 2 rimbalzi, una persa). Ogni tanto fuori posto in attacco, ogni tanto spaesato nella metà campo difensiva.