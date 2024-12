Liberoquotidiano.it - La super-Lazio sbanca Napoli, Baroni incubo di Conte: decide un super gol di Dele Bashiru

Un siluro diabbatte ile va volare la: dopo il 3-1 di giovedì in Coppa Italia all'Olimpico, la squadra disi conferma bestia nera di Antoniondo anche il Maradona, dove gli azzurri avevano conquistato sei vittorie su sette partite in stagione. L'unica sconfitta era arrivata per mano dell'Atalanta. I biancocelesti volano così a 31 punti, a -3 dalla Dea capolista e a -1 da Lukaku e compagni. Inter e Fiorentina, che hanno una partita da recuperare, sono entrambe a tre lunghezze dalla vetta della classifica. Il big match sinella ripresa.per la seconda sfida in pochi giorni fa giocare i titolarissimi dal primo minuto con Politano, Lukaku e Kvaratskhelia in attaco. In mezzo al campo McTominay, con Anguissa e Lobotka, con Neres ancora in panchina.