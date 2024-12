Lanazione.it - Infortunio sul lavoro a cava Bettogli. Ma è solo cinema, una fiction Rai

Leggi su Lanazione.it

Un gravein, i soccorsi e poi le indagini dell’ispettorato del. Ma questa volta non è cronaca. E’. Di vero ci sarannola, il marmo, le Apuane. Niente sangue. Lache racconterà unin unche, malgrado la tecnologia che avanza, resta pericoloso, è “L’altro ispettore”, una serie Tv di cui sono in corso le riprese, tra Lucca, Carrara, Montemurlo e Viareggio. Una co-produzione Rai–Anele che affronta il tema della sicurezza sulpassando attraverso le vicende private e professionali di un ispettore, per la regia di Paola Randi, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, le cui riprese sono iniziate a novembre e proseguiranno fino a metà dicembre. Nel cast Alessio Vassallo con Cesare Bocci e Francesca Inaudi.