Rompipallone.it - Infortunio per il Milan: c’è preoccupazione per uno dei titolari

Leggi su Rompipallone.it

In casac’èper l’di un titolare. Di seguito sono riportati gli ultimi aggiornamentiSconfitta importante quella del Diavolo contro l’Atalanta, venerdì sera, per la quindicesima giornata di Serie A. Attualmente ilè settimo con ventidue punti e avendo così una distanza dal primo posto di dodici punti.La squadra di Paulo Fonseca, però, deve subito voltare pagina e concentrarsi sulla prossima partita. In programma, infatti, c’è la Champions League e i rossoneri devono sfidare, in casa a San Siro, la squadra del Stella Rossa mercoledì 11 dicembre alle ore 21.00.Ieri niente allenamento, ma molti giocatori si sono comunque presentati aello per qualche esercizio in palestra. L’obiettivo è chiaro: bisogna vincere per i tre punti importanti in classifica.