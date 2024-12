Top-games.it - GUIDA LIES of P tutte le CHIAVI della TRINITÀ

Nel coinvolgente mondo diof P, i giocatori si avventurano in una missione epica alla ricerca delle misteriose e. Questi tesori preziosi possono essere acquisiti quando si risponde alle chiamate provenienti dalle cabine telefoniche sparse in vari capitoli del gioco. Tuttavia, preparatevi, poiché un astuto Enigmista è dall’altra partelinea, pronto a sfidarvi con enigmi intriganti. Una risposta corretta vi premierà con una e Chiave. Questavi condurrà attraverso questa eccitante funzionalità, garantendo che non perdiate alcuna ricompensa.of P Telefoni eMentre vi addentrate nei diversi capitoli diof P, mantenere un occhio vigile per individuare le caratteristiche cabine telefoniche. Questi iconici edifici rossi emergono in modo evidente nell’atmosfera del gioco, rendendoli facilmente identificabili.