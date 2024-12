Grand Slam di Judo a Tokyo, Pirelli conquista il secondo posto nei 100 kg

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 dicembre 2024 – Gennarouno splendidoaldi. L’Azzurro chiude in bellezza l’anno 2024, in cui ha ottenuto in totale ben quattro podi nel circuito internazionale.Nei 100 kg è medaglia tricolore, allora.Il racconto della gara – Fonte Fijlkam/fijlkam.itLa gara di Gennaronei 100 kg è iniziata con la vittoria sul giapponese Kaito Green, quindi sul brasiliano Leonardo Goncalves ed in semifinale su Koki Kumasaka (Jpn). A negare il bis d’oro a Gennaroin finale è stato il russo Matvey Kanikovskiy (Ijf).Buona prova per Giorgia Stangherlin che si è fermata ai piedi del podio nei 70 kg con le vittorie sulla giapponese Shiho Tanaka e sulla polacca Aleksandra Kowalewska che l’hanno promossa in semifinale. A fermarla sono state Mayu Honda (Jpn) prima e Lara Cvjetko (Cro) poi.