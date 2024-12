Lanazione.it - Firenze: il nuovo Codice della strada minaccia il futuro dei monopattini sharing

Daialle biciclette. I mezzi ‘condivisi’ in città sono dovunque (e dovunque vengono lasciati). Ma forse non ancora per molto. Sabato prossimo entrerà in vigore il, che rischia di far diventare introvabili i mezzi ‘’. Tra le società attive a– Bird Riders, Bit Mobility e RideMovi –, monta il timore per l’esplosione dei rincari da gennaio. Almeno per i, che sono finiti al centrostretta delle nuove regole firmate da Matteo Salvini, con l’obbligo di casco e assicurazione con responsabilità civile verso terzi, che secondo le multinazionali del noleggio potrebbero far salire i costi (anche del 20-30%), ridurre la domanda di oltre il 30% e mettere a rischio fino a 1200 posti di lavoro (in tutta Italia). Ma non se la passano bene nemmeno motorini e auto: l’offerta è tornata ai livelli pre-Covid, ma i noleggi sono la metà del 2019.