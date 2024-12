Ilfattoquotidiano.it - Fedez e Tony Effe si baciano e fanno la pace prima del Festival di Sanremo 2025: ma è solo un’opera d’arte

C’è molta attesa per il prossimodi. Tra i trenta Big in gara ci saranno anche. Che i due non corra buon sangue non è un mistero, tanto che si sono anche impegnati in un dissing all’ultimo sangue, mettendo in mezzo anche Chiara Ferragni. La “battaglia” tra i due si è conclusa con il lancio del brano inedito di, “Allucinazione Collettiva”. In molti hanno pensato che si trattasse di una operazione di marketing. Chissà.Intanto il direttore artistico e conduttore deldi, Carlo Conti, ha messo le mani avanti e ha spento sul nascere qualsiasi polemica: “Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta”.Ad augurarsi che i due rapper faccianodell’11 febbraio, quando si alzerà il sipario del Teatro Ariston, è l’artista TVBOY che li ha ritratti su un muro di Milano, intenti a darsi un bacio in bocca.