F1, Carlos Sainz: "Ho dato tutto, possiamo essere fieri del nostro Campionato"

conclude sul podio la sua avventura in Ferrari. Lo spagnolo, arrivata alla sua last dance con la scuderia di Maranello, ha ottenuto il secondo posto in occasione del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, adesso passato agli archivi.Il nativo di Madrid, autore di una grande gara e motivato a compiere l’impresa, dopopartito dalla seconda fila ha dovuto cedere il passo solo a un consistente Lando Norris – il quale ha vinto la corsa regalando alla McLaren il titolo costruttori – precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc, autore di una maxi rimonta dalla diciannovesima casella.Grande l’emozione dell’iberico una volta arrivato ai microfoni del parco chiuso: “Ovviamente provo delle sensazioni contrastanti, il secondo posto era il massimo considerato il passo della McLaren e di Lando.