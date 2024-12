Nerdpool.it - eFootball avvia un evento speciale a tema Captain Tsubasa!

Dopo la collaborazione con Blue Lock, ecco che, il gioco calcistico di Konami, torna a sorprendere i suoi giocatori con una nuova collaborazione. Questa volta si tratta di, meglio conosciuto da noi italiani come Holly e Benji. Questa nuova campagna permetterà di ricevere una serie di fantastiche ricompense effettuando il log in ae potranno partecipare a nuovi eventi con protagonisti i personaggi di.Carte speciali Yoichi TakahashiTakahashi, autore di, ha realizzato nuove illustrazioni esclusive per gli ambassador diLionel Messi e Takefusa Kubo. In queste carte, entrambi i giocatori indossano le uniformi originaliispirate alla Nankatsu Junior High School.Completando specifici eventi, gli utenti potranno inoltre ottenere carte crossover tra personaggi del manga e giocatori reali, tra cui Hikaru Matsuyama (Philip Callaghan) x Joshua Kimmich e Ryo Ishizaki (Bruce Harper) x Dayot Upamecano.