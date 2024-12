Anteprima24.it - Asfalto viscido, scontro tra due auto: giovane in ospedale dopo l’impatto con un palo dell’illuminazione

Tempo di lettura: < 1 minutoUn ferito del 2001 della Valle Caudina è stato trasportato inal San Pioun incidente stradale per accertamenti avvenuto nel primo pomeriggio tra duevetture una Opel e una Ford avvenuto in via del Pomerio e via Ennio Goduti.Nellotra le duevetture l’Opel ha toccato ildella pubblica illuminazione . Il conducente è stato quindi trasportato inilleso l altro conducente della Ford.Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e personale del 118 che ha trasportato ilin. L'articolotra dueincon unproviene da Anteprima24.it.