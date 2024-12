Agendaitaliana.it - Anna Netrebko fischi alla prima della Scala, accusata di sostenere Putin: Meyer risponde

Leggi su Agendaitaliana.it

Durante l’inaugurazionestagione, la sopranoè stata accolta da applausi e, al centro di polemiche per presunti legami con. L’inaugurazionestagione del Teatroha visto protagonista l’opera La forza del destino di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chailly e messa in scena da Leo Muscato. Nonostante i 12 minuti di applausi, l’esibizionesopranonon ha conquistato tutto il pubblico: alcuni spettatori hanno espresso disapprovazione cone “buuu” durante i saluti finali. Le contestazioniriflettono accuse di vicinanza al presidente russo Vladimir, una questione che ha attirato l’attenzione anche fuori dal teatro.strizza l’occhio a: le proteste fuori dAll’esterno del teatro, la comunità ucraina si è radunata per manifestare contro la soprano, considerandola “complice di”.