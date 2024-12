Lopinionista.it - Anche De Corato all’inaugurazione di Atreju 2024

ROMA – «Oggi è stata inaugurataal Circo Massimo di Roma, la festa nazionale di Fratelli d’Italia, dove dal lontano 1998 anno della sua fondazione ho sempre partecipato. Mercoledì 11 Dicembre, alle ore 17:30 nella Sala Marco Polo, interverrò alla presentazione del libro “Il tempo delle chiavi. L’omicidio Ramelli e la stagione dell’intolleranza” di Nicola Rao, per parlare appunto del povero Sergio che ebbi l’onore di conoscere negli anni del Fronte della Gioventù. Sergio Ramelli è ricordato dai tanti giovani di destra come un simbolo perché fu ammazzato ad appena 18 anni a pochi metri dalla sua casa milanese, a colpi di chiave inglese, per la sola colpa di aver scritto un tema all’istituto Molinari in cui denunciava i crimini delle Brigate Rosse, che negli anni Settanta avvenivanoa Milano.