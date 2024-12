Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, inslti a fine puntata per la moglie di Piero: "Sai chi gode?"

I telespettatori disono d'accordo solo su una cosa: se il concorrente delladel quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino andata in onda domenica sera 8 dicembre,da San Giovanni Rotondo, non ha portato a casa 50mila euro è solo per "colpa" dellache lo ha accompagnato in studio, Rosalia. Quasi sempre silenziosa, per tutta la partita, ma assai decisa quando è stato il momento di suggerire al barbuto ex pacchista di accettare l'offerta del Dottore. Si arriva agli ultimi due pacchi con da un lato 20mila euro e dall'altra 50mila. Il Dottore ha buon gioco a offrire 35mila euro, onesta via di mezzo. Anziché rischiare, Rosalia spinge per accettare la proposta ela accontenta. Peccato che nel pacco che ha in mano ci fosse proprio il malloppo più sostanzioso.