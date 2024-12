Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton è l’ultima semifinalista del torneo per lo US Title

Leggi su Zonawrestling.net

Questa notte a SmackDown è andato in scena l’ultimo triple threat match dei quarti di finale delche assegnerà il primo storico titolo degli Stati Uniti femminile. A qualificarsi nelle scorse settimane sono state Chelsea Green, Bayley e Michin, mentre stanotte si sono affrontate, Naomi e Elektra Lopez.Candice contro NaomiGrande tifo del pubblico peracclamata ad ogni mossa. Già in possesso del Money In The Bank contract,non ha sottovalutato l’impegno e ha cercato la vittoria in ogni modo, obiettivo cercato anche dalle avversarie con Naomi che ha provato a dettar legge facendo valere la sua esperienza. Proprio The Glow stava “apparecchiando” la sua vittoria quando Candice LeRae è intervenuta provando a distrarla, secondi probabilmente preziosi perche è riuscita a recuperare le energie e ha togliere dal ring Naomi dopo che aveva eseguito il suo split legged moonsault; a quel punto è stato Tiffy Time e la giovane ha chiuso l’incontro con il suo splendido Prettiest Moonsault Ever andando quindi a prendersi la semifinale.