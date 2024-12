Inter-news.it - VIDEO – Mkhitaryan MVP di Inter-Parma, il premio lo consegna… Barella!

Una dimostrazione di classe, non solo in campo ma anche fuori. Nella vittoria per 3-1 dell’contro il, Henrikhè stato eletto miglior giocatore della partita grazie a una prestazione eccezionale che ha visto l’armeno protagonista a centrocampo e autore di un magnifico assist splendido per Nicolò.GRANDE PRESTAZIONE – Henrikhha dimostrato ancora una volta di essere una pedina fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi. Oltre all’assist spettacolare per, l’armeno ha offerto una prova di grande intensità e qualità, orchestrando il gioco nerazzurro con intelligenza tattica e visione. La sua capacità di combinare tecnica e lettura delle situazioni ha permesso all’di mantenere il controllo del centrocampo per tutta la durata del match. Nicolò, autore di un gol su assist proprio di Henrikh, ha voluto rendere omaggio al compagno consegnandogli personalmente il trofeo di MVP al termine della gara.