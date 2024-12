Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 16:30

DEL 7 DICEMBRE ORE 16.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA-NAPOLI, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA A24, CIRCONE SCORREVOLE IN DIREZIONE SUDALTRO INCIDENTE SULLA CASILINA, PERMANGONO CODE TRA LAGHETTO E PANTANO, NELLE DUE DIREZIONI.CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, INCIDENTE RIMOSSO, CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI VALCANNETO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIAASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA CIRCONE SCORREVOLESEMPRE SUL RACCORDO MA SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA QUI PER TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANAANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTROIL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINOSEMPRE PER QUANTO CONCERNE IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALESARÀ IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LE FESTIVITÀ NATALIZIEPER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI VERSO IL CENTRO STORICOSONO CONFERMATE ANCHE QUEST’ANNOLE LINEE FREE 1, FREE 2 E 100IN STRADA TUTTI I GIORNI DALLE 09.