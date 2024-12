Anteprima24.it - Vento e pioggia: Mastella chiude villa, parchi e cimitero

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore mezzanotte di oggi e per le 24 ore successive, prevede precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale di moderata intensità e soprattutto venti forti con raffiche in particolare nella prima parte della giornata, il sindaco Clementeha disposto la chiusura per domani 8 dicembre: – dellacomunale e deicittadini; – del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori. Contestualmente il sindacoha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di, e cioè: · evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.