Un Napoli ancora non competitivo nell’interezza

Ilè uscito meritatamente ed in maniera perentoria dalla Coppa Italia. Troppi i cambi, scientemente, operati da Antonio Conte. Sportmediaset è tornato sulla partita dell’Olimpico descrivendo i malcelati retroscena dietro le scelte del tecnico salentino. Di seguito quanto scritto., scelte condivise da tecnico e società contro la Lazio Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Antonio Conte, neanche troppo velatamente, ha fatto capire di non averea disposizione unnella sua interezza. “Dovevamo fare delle valutazioni” ha detto a margine della sconfitta contro la Lazio. Messaggio recepito, e accettato, pure dalla società nella persona di Aurelio de Laurentiis che ha avallato le scelte del tecnico. “Condivido le scelte di Conte, ha fatto benissimo a far giocare tutti gli altri 11 calciatori, possiamo permetterci di fare sperimentazioni”.