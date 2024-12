Gamberorosso.it - Un napoletano trapiantato a Novara trasforma in pizzeria l'ex bistrot di Cannavacciuolo

Leggi su Gamberorosso.it

Da qualche giorno asi sono riaccese le luci nel salotto buono della città, in piazza Martiri, fra il Duomo e il Castello. Là, dove fino a un anno fa, c'era ilè arrivato Alchemiae di Luca Mendozza, il locale del pizzaiolotrasferitosi da 17 anni nella città piemontese.Tra pizze e padellini"Sarà un indirizzo popolare aperto a tutti, da mattino a sera, su tre livelli, partendo dallo spazio caffetteria a piano terra fino alla terrazza, con gli stessi prezzi della mia precedentedi via Pietro Micca" racconta Mendozza. Per questo la Margherita continua a costare 7,50 euro (in carta ce ne sono altre 3 versioni), la Cosacca (pomodoro San Marzano, grana padano, pecorino romano, basilico e olio EVO) solo 7 euro. E per i cavalli di battaglia di Mendozza, come la Napoli a(pomodorini del Piennolo gialli e rossi saltati in padella, con provola partenopea aggiunta in uscita, ricotta, pepe e basilico a crudo) o la Sciué Sciué (la pizza fritta con ripieno di ricotta, provola affumicata di Napoli e cicoli napoletani) non si va oltre gli 11 euro.