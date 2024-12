Donnaup.it - Trucco infallibile e naturale per evitare che i capi colorati stingano!

Leggi su Donnaup.it

perche i!Quante volteta di avviare il lavaggio con ie bianchi all’interno e di ritrovarli stinti, o peggio, ridipinti in varie ed improponibili sfumature! Troppe, ma in realtà ne basta una soltanto per dire addio al candore originario e recuperarlo, nella migliore delle ipotesi, con un ammollo in candeggina.Bisogna, piuttosto, agire prima ancora di inserire gli indumenti nel cestello. In commercio è possibile trovare tanti rimedi di nuova generazione, ad esempio dei fazzoletti di tessuto non tessuto, denominati proprio “salvacolore”, ma a monte esiste un rimediodavvero, rapido ed economico. Pronte a scoprire di cosa si tratta e come utilizzarlo? Via!perche i!Tenete presente che i tessuti che rilasciano più facilmente il colore sono quelli scuri e intensi, rossi, blu e verdi.