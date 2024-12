Tvzap.it - “The Voice Kids”, attimi di panico per Clementino: cos’è successo

News Tv.“The”. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del talent show in onda su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. Durante la puntata, il rapperha vissutodi, ma per fortuna tutto è poi andato per il verso giusto. (Continua.)Leggi anche: “The”, chi è il vincitore della prima edizioneLeggi anche: Chi è, tutto sul noto rapper italiano: dalla vita privata alla carrieraTutto su “The”“The” è un programma televisivo in onda in prima serata su Rai 1 dal 4 marzo 2023. Si tratta del secondo spin-off di “Theof Italy” e allo stesso modo della trasmissione da cui deriva gli aspiranti cantanti si esibiscono davanti ad una giuria seduta su delle poltrone rosse con un pulsante davanti e completamente di spalle al cantante, in modo da non essere condizionati dall’aspetto fisico del concorrente ma soltanto dalla voce.