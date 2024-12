Agi.it - Tamponamento sulla A1. Muore un padre, gravissima la figlia

AGI - Un uomo è morto e suaversa in gravissime condizioni a causa di un incidente avvenuto lungo la corsia nord della A1 nel tratto tra i caselli di Anagni e Colleferro. In base a una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Frosinone, due vetture si sarebbero scontrate tra di loro. Un impatto violentissimo che ha causato il decesso di uno dei conducenti delle auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'area 118, i vigili del fuoco di Frosinone e Personale della società autostrade, oltreché la polizia stradale. L'uomo morto, 48 anni, residente nella provincia di Napoli e la22enne erano diretti a Roma a bordo di un van sette posti della Toyota che per cause ancora in fase di accertamento ha tamponato un furgone. La giovane è stata trasferita in elicottero al policlinico San Camillo di Roma.