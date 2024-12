Panorama.it - Sull'Ucraina Trump guarda a Eisenhower e Nixon

Se il piano di pace di Donaldresta ancora in gran parte avvolto nel mistero, alcuni elementi della sua strategia negoziale iniziano a emergere. Innanzitutto, il suo team non ha preso le distanze dall’autorizzazione che Joe Biden ha dato a Kiev per utilizzare i missili Atacms in territorio russo. Anzi, vari esponenti dell’entourage nel presidente in pectore hanno confermato che,e questioni di politica estera, si sta registrando una stretta collaborazione con l’amministrazione Biden. Il 24 novembre, il consigliere per la sicurezza nazionale in pectore, Mike Waltz, ha detto che sta lavorando “a stretto contatto” con il team del presidente uscente. Mercoledì scorso, il prossimo inviato speciale per l’e la Russia, Keith Kellogg, ha commentato positivamente i recenti sforzi di Biden volti a rafforzare la posizione di Kiev.