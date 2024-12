Thesocialpost.it - Stefania S. si svela ai fan: l’autrice romance prima in classifica mostra il suo volto a Milano

Leggi su Thesocialpost.it

S. ha scelto dirsi ai suoi fan proprio nella settimana in cui il suo ultimo volume della saga Love me love me 4. Ancora insieme conquista laposizione in, con oltre 35mila copie vendute in soli sette giorni. La scrittrice oggi incontra per lavolta i suoi lettori alla libreria Mondadori Duomo di, in un evento su prenotazione che ha registrato il sold out in poche ore, con mille posti disponibili., che ha scalato le classifiche in breve tempo, ha dichiarato: «È arrivato il momento di superare i miei timori, di uscire dalla mia zona di comfort e incontrare i miei lettori. Coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo e straordinario viaggio. L’affetto e la passione che mi hanno trasmesso attraverso uno schermo sono stati incredibili, ma ora è tempo di vivere questo legame in modo diverso».