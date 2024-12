Anteprima24.it - Soriano illude la Salernitana, l’ex Palumbo regala un punto al Modena

Tempo di lettura: 2 minutiPareggio per lasul campo del, unche serve a muovere la classifica e che, stando alle fiammate finale, poteva essere trasformato in vittoria da una parte e dall’altra.Sfida senza sussulti nel primo quarto d’ora, poi, al 20? sono i canarini a farsi vedere con la conclusione di Caso che si perde di un soffio a lato. I gialloblù prendono coraggio e campo, i granata invece non riescono a trovare lo spazio per alleggerire la pressione e mettere paura al. Ci provacon una punizione dai 25 metri che finisce alta, poi, intorno alla mezz’ora, doppia occasione per i padroni di casa: tiro di Mendes murato dalla retroguardia campana e, poi, spara alto da posizione vantaggiosa. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è sempre di marca emiliana con Mendes che trovama quest’ultimo è ancora impreciso.