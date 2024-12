Oasport.it - Scacchi: Francesco Sonis vince i Campionati Italiani Assoluti a Torino. Titolo femminile a Marina Brunello, Under 20 a Vittorio Cinà

Si sono conclusi oggi all’Archivio di Stato didi, tra, Femminili e20. Finale tesissimo soprattutto negli, dove in quattro partivano a pari punti in classifica. A prevalere, alla fine, è stato, che non aveva mai conquistato iltricolore prima d’ora e che fa così valere appieno la sua forza di gioco, che lo colloca al numero 3 d’Italia (di un solo punto ELO) nella lista FIDE di dicembre.Il grande caos che precedeva l’ultimo turno vedevaappaiato con altri tre in testa. Decisiva, però, non è solo la sua vittoria contro Claudio Paduano. Un successo giocato sulla grande precisione fin dall’inizio, tranne che alla 31a mossa, quando un errore rischia di riportare la posizione da vinta a patta, solo che Paduano, con 31 secondi sull’orologio, non può assolutamente vedere (anche perché per nulla intuitiva).