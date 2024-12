Lanazione.it - Prima e seconda categoria

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA Domani alle 14:30 prenderà il via la tredicesima giornata dei campionati di. E il programma si preannuncia interessante, partendo dal girone A diche propone lo scontro diretto Chiazzano – Cqs Pistoia: entrambe le compagini necessitano di punti per portarsi fuori dalle sabbie mobili. Tempo di derby anche nel girone D: il Quarrata che sta rinforzandosi sul mercato vuole avvicinarsi ulteriormente alla vetta, ma per farlo dovrà battere l’Am Aglianese nell’incontro del Bellucci. Da seguire anche l’Atletico Casini Spedalino, che violando il terreno di gioco del San Godenzo entrerebbe in piena zona playoff. Scendendo in, si riparte dal Pesciaforza del girone B: i pesciatini di coach Martini devono fare risultato pieno in casa dell’Academy Tau, per evitare che il Piazza capolista aumenti l’attuale vantaggio di sei lunghezze.