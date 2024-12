Liberoquotidiano.it - Prima della Scala, pistole duelli zingare e accattoni: Verdi e la sua Forza del Destino

L adel Manzoni. Grazie a lui,che era ateo, cambiò il finale, salvando la vita al protagonista, in cambiosua anima resa a Dio. In Don Alvaro, ò la fuerza del sino, l'opera del drammaturgo spagnolo Angel de Saavedra da cui è tratta, di morti ce ne erano già abbastanza. E c'è chi intravede nel melodramma anche il riflesso misericordioso del romanzo dello scrittore milanese, I Promessi sposi con la sua umanità, vittimatirannia esorte. «Ladelè uno zibaldone», spiega Riccardo Chailly che la dirigerà questa sera. Colpi di pistola, inseguimenti e, palazzi e accampamenti di soldati,e mendicanti, osterie e conventi. Un caleidoscopio di vicende che il Bussetano riuscì incredibilmente a trasformare in un'opera lirica». Lo stesso Francesco Maria Piave trascorse due mesi a villa sant'Agatadi riuscire a dare unità al libretto che, dopo la sua malattia, passò nelle mani del Ghislanzoni.