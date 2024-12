Sport.quotidiano.net - Polina Horodnycha scelta dall'Estense Putinati per il campionato di serie A2 di ginnastica ritmica

l’atleta stranierain vista del prossimodiA2 di, in programma a partire dal 22 febbraio 2025. Si tratta di una ginnasta ucraina, nata nel 2005 nell’oblast di Odessa e da anni tra le migliori atlete del proprio Paese.vive a Kiev, dove fa parte della squadra nazionale dell’Ucraina, ma naturalmente da qualche anno la sua vita è sconvoltaa guerra. "è stata con noi otto giorni, necessari per effettuare le varie operazioni burocratiche – spiega l’allenatrice Livia Ghetti –. La famiglia di una nostra ginnasta l’ha ospitata facendola sentire come a casa, e noi abbiamo fatto altrettanto dentro e fuoria palestra. Tanto checi ha lasciato una lettera commovente, nella quale ci ha ringraziato per l’accoglienza e per averla fatta sentire così importante.