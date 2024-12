Lanazione.it - Pioggia, neve e vento: Toscana nella morsa del freddo. Scatta l’allerta gialla, ecco dove

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 7 dicembre 2024 – Ilirrompe innel Nord della regione e sull’Arcipelago.serata di oggi, 7 dicembre, fino a domani una perturbazione nord atlantica associata ad aria fredda avvolgerà il territorio regionale. Secondo quanto specifica il Centro funzionale regionale ci saranno rovesci, tra la sera di oggi e il pomeriggio di domani, e piogge sparse su tutta la regione con cumulati medi intorno ai 20-30 mm e massimi puntuali fino a 40-50 mm, in particolare sulle zone di nord ovest e sul grossetano. Intensità massime orarie fino a 15-20 mm/h. Pronti a sciare?all’Abetone, quando aprirà tutto il comprensorio: le previsioni Per quanto riguarda bollettinopreviste per oggi nevicate oltre i 1400-1500 metri di quota dalla sera sull'Appennino Tosco-Emiliano.