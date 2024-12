Anteprima24.it - Pesco Sannita, schermaglie in maggioranza dopo le ‘presunte’ dimissioni dell’assessore Vetere

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiColpo di scena a: leannunciate dall’assessore Barbaraattraverso una lettera aperta ai cittadini, ancora non sono arrivate sul tavolo del primo cittadino.Non è dato sapere se sia frutto di un ripensamento o semplicemente un ‘gioco’ politico al rialzo, ma stando alle dichiarazioni del Sindaco Nicola Gentile, ad oggi non vi sarebbe alcuna traccia dell’ufficializzazione delle. E lo stesso primo cittadinolano che attraverso una nota respinge al mittente ogni accusa su “logiche di potere” che ispirano l’azione amministrativa:“Cari concittadini, scrive il Sindaco Nicola Gentile,la lettera apertaBarbaraal “popolo” e alla stampa, sento il dovere di fare alcune precisazioni su quanto riportato per chiarezza nei vostri confronti e per salvaguardare l’immagine die dei suoi amministratori nel contesto provinciale.